Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher im ehemaligen Porzellanwerk - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen Freitag, dem 15.05.2020, und vorgestern Nachmittag, brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum des Objektes ein. Gestohlen haben sie ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Sie machten es sich allerdings gemütlich, stellten sich Sessel und Tisch zurecht und verzehrten Getränke. Der Schaden am Gebäude wird vorläufig auf 1000,- Euro geschätzt. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0121039. (aha)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell