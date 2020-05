Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte aufgebrochen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen Freitagabend, 21:15 Uhr, und gestern Nachmittag, 17:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin zunächst eine Gartenhütte in der Gartenanlage Am Dornheimer Berg aufzubrechen. Dies misslang. Bei einem Schuppen in der Nähe hatte er/sie mehr Erfolg. Der/die unbekannte Täter/in stahl Gartenwerkzeuge und beschädigte ein Blumenbeet. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0121609. (aha)

