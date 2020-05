Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nazza (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr kam es in Nazza zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem E-Bike den Radweg aus Richtung Mihla kommend. Der Radweg mündet in die Straße Am Lämpertsbach. An der Einmündung kam es zur Kollision des E-Bike-Fahrers mit einem von rechts kommenden Nissan eines 51-jährigen, in deren Folge der 70-Jährige stürzte und Verletzungen erlitt. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Sowohl das E-Bike als auch der Pkw wurden beschädigt, die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500 Euro. (tr)

