Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer unter Drogeneinfluss

Creuzburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr wurde ein VW Caddy an der Einmündung B 250 / B 7 bei Creuzburg, dem sogenannten "Roten Kopf", kontrolliert. Beim Fahrer wurden Anhaltspunkte für den Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, drohen ihm ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld. (tr)

