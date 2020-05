Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Lauterbach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 58-Jähriger befuhr mit einem Rettungseinsatzfahrzeug in der vergangenen Nacht die Hauptstraße in Lauterbach. Er kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrad parkenden Mercedes-Kleintransporter. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von fast 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. (mwi)

