Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gotha (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr gestern Nachmittag kurz vor 16.00 Uhr mit seinem VW die Steinmühlenallee und wollte weiter geradeaus in die Friedrich-Perthes-Straße fahren. Ein 38-Jähriger kam mit seinem Fahrrad auf der Steinmühlenallee in entgegengesetzter Richtung gefahren und wollte ebenfalls in die Friedrich-Perthes-Straße einbiegen. Dabei missachtete der Radfahrer nach aktuellem Erkenntnisstand die Vorfahrt des VW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wodurch der 38-Jährige schwer verletzt wurde. Er musste anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell