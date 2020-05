Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte

LPI Gotha (ots)

Ein 23-Jähriger wurde gestern Nachmittag mit seinem BMW in der Weimarer Straße in Ilmenau kontrolliert. Ebenso am Abend, gegen 19.45 Uhr, wurde ein 44-Jähriger mit seinem VW in der Hauptstraße in Westhausen im Landkreis Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An den Pkw waren jeweils Kennzeichen angebracht, die nicht für diese ausgegeben waren. Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen die Abgabenordnung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden gegen die Fahrer eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde beiden untersagt.(mwi)

