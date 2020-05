Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Barkas-Teile gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 22.05.2020, 12.00 Uhr, bis zum 28.05.2020, 12.30 Uhr, in eine Lagerhalle einer Produktionsfirma für Baustoffe in der Mühlhäuser Straße ein. Von einem dort abgestellter roten Barkas B1000 wurden verschiedene Fahrzeugteile im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro abgebaut und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere Informationen zum Verbleib der gestohlenen Teile geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0119889/2020 entgegen genommen. (mwi)

