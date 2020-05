Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Keller - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Freitag, 22.05.2020, bis Sonntag, 24.05.2020, brachen Unbekannte vier Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Zink-Straße auf. Der oder die Täter entwendeten einen hochwertigen Werkzeugkoffer sowie diverse Brettspiele im Gesamtwert von ca. 400 Euro. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0120184/2020 entgegen. (mwi)

