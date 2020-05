Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Paketshop - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Kohlgasse. Der oder die Täter entwendeten aus dem Geschäft - zugleich ein Paketshop für einen Versanddienst - Spirituosen, Zigaretten und Pakete in noch unbekannter Anzahl. Die gestohlenen Gegenstände haben einen geschätzten Gesamtwert von über 4.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtigte Wahrnehmungen im Bereich der Kohlgasse gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0119876/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell