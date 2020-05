Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht, zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung in der Straße 'Am Kesselbrunn' ein. Der oder die Täter entwendeten ein 'Outdoor-Handy' (kein Smartphone) im Wert von ca. 200 Euro und verursachten einen Schaden von ca. 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0119845/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell