Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hasenfamilie gestohlen - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 21.05.2020, 20.00 Uhr bis 22.05.2020, 08.30 Uhr aus einem Garten in der Straße Am Sandberg eine Häsin mit ihren elf Jungtieren. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und entwendeten zielgerichtet die Tiere aus einem der 16 Ställe. Es handelt sich um Zuchthasen der Rasse Deutscher Widder, Farbschlag blau, in einem geschätzten Wert von 200 Euro. Wem wurden kürzlich solche Jungtiere zum Kauf angeboten oder wem fiel auf, dass viele neue Hasen in einem anderen Stall aufgetaucht sind? Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0117925/2020 entgegen. (mwi)

