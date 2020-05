Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen Unbekannte in der Doebelstraße die Seitenscheibe eines BMW ein und entwendeten daraus eine Geldbörse samt Dokumenten, Zahlkarten und Bargeld im dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0118315/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

