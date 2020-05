Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch Sattelzug - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer befuhr heute Morgen, um 07.10 Uhr, mit seinem Sattelzug die Eisenacher Straße aus Trügleben kommend. An der Einmündung in die Sonneborner Straße bog der Fahrer nach links in diese ein und beschädigte mit der linken Fahrzeugseite drei Warnbaken einer Baustelle. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne Anzuhalten pflichtwidrig vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall aus einiger Entfernung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben und sachdienliche Informationen zum Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0118401/2020 entgegen genommen. (mwi)

