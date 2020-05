Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Bungalow

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 21.45 Uhr, brannte es in der Brandstraße. Nach aktuellem Erkenntnisstand geriet der hinterer Teil des Gartenhauses durch ein defektes technisches Gerät in Brand, sodass es zu einer massiven Rauchentwicklung kam. Der 86-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Zwei sofort hinzueilende Ersthelfer (m/50 und m/81), die den Mann aus dem Bungalow holten, erlitten ebenfalls Reizungen der Atemwege. Alle Drei wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. (mwi)

