Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 7-Jähriger mit Roller angefahren

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Eine 43-Jährige befuhr gestern mit ihrem VW die Neue Straße, in Richtung Thal. Auf Höhe der Einmündung in die Wiesenstraße querte ein 7-jähriger Junge die Fahrbahn mit seinem Roller. Es kam zur Kollision, infolgedessen der Junge leicht verletzt wurde. Nach ambulanter Behandlung konnte der 7-Jährige vor Ort verbleiben. Es entstand Schaden am Roller als auch am VW. (mwi)

