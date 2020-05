Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag meldete ein 45-Jähriger, dass er seine als gestohlen gemeldeten Kfz-Kennzeichen an einem geparkten BMW in der Tiergartenstraße festgestellt hat. Als der Mann den anderen Fahrzeugführer ansprach, händigte dieser die Kennzeichen an den Geschädigten aus und fuhr anschließend ohne angebrachte Kennzeichen davon. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 35-Jährige BMW-Fahrer in Friedrichroda samt dem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Mehrere Ermittlungsverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wurden eingeleitet. (mwi)

