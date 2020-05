Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fragwürdige Erziehungsmaßnahme - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einem Vorfall am Dienstagnachmittag in der Ichtershäuser Straße. Eine 13-Jährige befuhr zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr mit dem Rad und einer Freundin in der Ichtershäuser Straße von einem Sonderpostenmarkt in Richtung Zentrum. Sie musste verkehrsbedingt halten, was einem dahinter fahrenden Mann missfiel. Der Unbekannte, auch mit einem Fahrrad unterwegs, soll die Kinder darauf angesprochen haben. Die Beteiligten fuhren zunächst weiter. Auf Höhe Lessingstraße soll der Mann auf die 13-Jährige zugefahren sein. Nach Angaben des Mädchens schlug er dem Mädchen leicht ins Gesicht und trat ihr vor das Schienbein. Ein Passant kam den Mädchen zu Hilfe.

Der ältere Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

* ca. 50 Jahre alt * schmale Statur * weiß-graue Haare * Halbglatze * weiß- graues Herrenrad

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Geschehen oder zu dem Täter geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0117919/2020 entgegengenommen. (ah)

