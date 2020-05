Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte einen Container auf einer Baustelle in der Hellwigstraße in Wutha-Farnroda auf. Die Täter entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von ca. 2.000 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen die zwischen 23.45 Uhr und 04.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0118289/2020 entgegen. (mwi)

