Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Motorräder entwendet - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom Sonntag, 24.05.2020, 16.00 Uhr, zum Dienstag, 26.05.2020, 10.45 Uhr, eine Garage in einem Garagenkomplex in der Pfullinger Straße auf. Der oder die Täter entwendeten zwei Motocross-Motorräder, sowie zwei Helme, zwei Paar Handschuhe und zwei Schutzbrillen. Bei den gestohlenen Motorrädern handelt es sich um:

1. Marke KTM, Typ 300 EXC, Farbe orange-weiß, mit LED-Lichtmaske 2. Marke KTM, Typ 350 SXF, Farbe weiß, Aufschrift "26"

Die beiden Motorräder waren nicht für den Straßenverkehr zugelassen und haben einen Gesamtwert von über 9.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 011733/2020 entgegen genommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell