Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Garten - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Nacht, gegen 03.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gartengrundstück in der Scherershüttenstraße ein. Die Täter legten ein Feuer auf der Terrasse der Gartenhütte. Die Terrasse brannte vollständig ab, während die Gartenhütte weitgehend unbeschädigt blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat oder die Täter im Nahbereich der Scherershüttenstraße wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781124 oder - 781424 und der Bezugsnummer 0117231/2020 entgegen. (mwi)

