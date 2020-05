Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte begaben sich in der Zeit vom 24.05.2020, 15.00 Uhr, bis 25.05.2020, 11.30 Uhr, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße. Dort entwenden der oder die Täter ein gesichertes E-Bike im Wert von 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der 0116814/2020 entgegen. (mwi)

