Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in leerstehendem Bahngebäude - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem leerstehenden ehemaligen Bahngebäude in der Gothaer Neubauerstraße ein Feuer aus. Das Feuer wurde im 2.Obergeschoss des Gebäudes festgestellt und konnte durch die hinzugerufene Gothaer Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen welchen Angaben zum Brand machen können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0115994/2020 entgegengenommen. (dl)

