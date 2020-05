Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom Samstag, 16.05.2020 - Freitag, 22.05.2020 brachen bisher unbekannte Täter in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mönchelstraße in Gotha ein. Zuvor wurde die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses gewaltsam geöffnet und sich so Zugang zum Haus und zum Kellerbereich verschafft. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen wurde hierbei nichts aus den beiden Kellern entwendet. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 140,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können - Bezugsnummer 0115191/2020. (dl)

