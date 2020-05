Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Auto gefahren

Brüheim (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitagabend gegen 20:05 Uhr wurde in der Wangenheimer Straße in Brüheim der 45-jährige Fahrer eine Pkw Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Beamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Ford-Fahrers sichergestellt. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (dl)

