Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Kfz - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr wurde in der Gothaer Gerbergasse die Seitenscheibe eines VW Crafter auf bisher unbekannte Weise eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse herausgenommen und das darin befindliche Bargeld in Höhe von ca. 140 Euro entwendet. Der Sachschaden an der Scheibe des Fahrzeuges beträgt ca. 200 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat oder dem Täter unter Bezugsnummer 0115710/2020 entgegen. (dl)

