Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkene Fahrzeugführerin

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr führte eine 22-jährige Frau ihren Pkw Hyundai, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Als die Kollegen sie in der Ohrdrufer Straße der Freundschaft feststellten, saß sie noch in ihrem Pkw. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei der jungen Frau war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Die junge Ohrdruferin wurde zur Blutentnahme gebracht und im Anschluss ihr Führerschein und ihr Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die junge Frau wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)

