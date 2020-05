Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen stehend Fahrzeug geführt

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Warzaer Straße in Goldbach stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha am Samstag gegen 19:30 Uhr einen 20-jährigen Fahrer eines Pkw Peugeot fest, welcher augenscheinlich unter Einfluss von THC stand. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und er wurde zur Blutentnahme in ein Klinikum gebracht. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dl)

