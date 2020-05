Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Bürger ein Einbruch in den Schlachthof in Gotha gemeldet. Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Streifenwagen und Zivilkräfte der Gothaer Polizei konnte ein 52-jähriger rumänischer Staatsbürger im Lager eines Blumenladens festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Zuvor hatte sich dieser durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu dem Blumenladen verschafft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Der Täter wurde in die Gewahrsamzelle des Inspektionsdienstes Gotha verbracht und gegen ihn Anzeige erstattet. (dl)

