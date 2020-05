Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom 22.05.2020, 14.30 Uhr, bis 25.05.2020, 05.20 Uhr, zerstörten Unbekannte eine Scheibe eines grauen Hyundai Getz, welcher in der Sundhäuser Gasse stand. Der oder die Täter begaben sich anschließend in das Fahrzeug und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Polizei Gotha sucht Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und er Bezugsnummer 0116131/2020 entgegen genommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

* Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. * Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. * Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. * Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Diese und weiter Tipps finden Sie online unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/ (mwi)

