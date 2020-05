Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Lauchröden (Wartburgkreis) (ots)

Ein grüner Renault Megane wurde in der Zeit von Sonntag, 24.05.2020, 14.00 Uhr, bis heute, 10.20 Uhr, in der Eisenacher Straße durch einen Unbekannten beschädigte. Der oder die Täter zerkratzten den Heckbereich des Pkw und verursachten so einen Schaden von ca. 500 Euro. Wer kann sachdienliche Informationen Zur Tat und dem Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0116539/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell