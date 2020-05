Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Jugendclub - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte zerstörten in der Zeit vom 19.05.2020, 14.00 Uhr, bis 25.05.2020, 07.45 Uhr eine Scheibe eines Containers in der Stregdaer Allee. Der Container gehört zu einem Jugendclub und wurde zum Aufenthalt der Jugendlichen genutzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0116245/2020 entgegen. (mwi)

