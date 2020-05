Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkehandel - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom 23.05.2020, 14.10 Uhr, bis 25.05.2020, 07.50 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkehandel in der Dirk-Kollmar-Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie Zigaretten im Wert von über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachte haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781124 oder - 781424 und der Bezugsnummer 0116308/2020 entgegen. (mwi)

