Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gerüst gestohlen - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom letzten Samstag zum Sonntag, zwischen 01.15 Uhr und 08.15 Uhr, brachen Unbekannte eine Scheune auf einem Grundstück am Marktplatz auf. Der oder die Täter entwendeten ein ca. 2,5 Meter x 2,5 Meter großes Rollgerüst sowie Schalungsbretter im Gesamtwert von über 500 Euro. Hinweise zur Tat und zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0115873/2020 entgegen. (mwi)

