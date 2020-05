Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl eines Trikes - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 21.05.2020, 14.15 Uhr, bis 24.05.2020, 13.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Garage in einem Garagenkomplex in der Weimarer Straße. Dort versuchten der oder die Täter ein abgestelltes Trike kurzzuschließen, was jedoch misslang. Wer hat die Täter im Nahbereich der Weimarer Straße gesehen oder kann andere sachdienliche Informationen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0115904/2020 entgegen. (mwi)

