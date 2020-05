Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag, 23.05.2020, zum Sonntag, 24.05.2020, in der Justus-Perthes-Straße mehrere geparkte Fahrzeuge. Weitere Fahrzeuge wurden in der Helenenstraße und der Gartenstraße beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 40.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0115898/2020 entgegen. (ml)

