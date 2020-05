Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gemeinschaftlich auf Opfer eingeschlagen

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Gestern zu Heute kam es in der Erfurter Straße in einer Wohnung zu einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung zu Lasten eines Opfers, welcher zuvor mit den Tätern in Streit geraten war. Kenntnis vom Vorfall erlangte die Polizei durch das plötzliche Auftauchen des verletzten Opfers im Eingangsbereich der Polizeidienststelle. Der sofort eingeleitete Einsatz der Polizeikräfte führte zur Ergreifung der Täter, welche sich noch am Tatort befanden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Der verletzte Geschädigte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. (sb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell