Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike aus Keller entwendet

Ilmenau (ots)

im Zeitraum vom 21.05.2020 bis zum 23.05.2020 klauten unbekannten Täter ein Mountainbike aus einem Keller in der Karl-Zink-Straße. Doch die Täter hinterließen nicht nur einen Beutewert in Höhe von ca.400,-EUR sondern richteten beim Eindringen in das Mehrfamilienhaus auch noch Sachschaden an. Möglicherweise hörte ein Zeuge die Unbekannten gegen 04:30 Uhr des 23.05.2020 im Treppenhaus bevor sie unerkannt flüchten konnten. Wer hat zur möglichen Tatzeit verdächtige Personen im Nahbereich wahrgenommen oder kann Informationen zum Verbleib des entwendeten Fahrrades geben? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 06377-601124 und der Bezugsnummer 0115432/2020 entgegen. (sb)

