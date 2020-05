Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Langfinger klauen Werkzeuge aus Gartenlaube

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag haben Unbekannte in der Nähe der Straße "Zum Kindergarten" aus einer Gartenlaube Werkzeuge im Wert von ca. 380,- gestohlen, nachdem sie die Zugänge zum Garten und zur Laube mittels Gewalt aufbrachen. Hinweise zu den Tätern sind bisher nicht bekannt. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann oder hat Beobachtungen im Zusammenhang gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und mit der Bezugsnummer 0115418/2020. (sb)

