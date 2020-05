Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbruch - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Einen Einbruch in seinen Keller stellte am 23.05.2020 ein 38-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Waltershäuser Straße fest. Neben einem Vorhängeschloss entwendeten die unbekannten Täter einen Besteckkasten. Der Gesamtwert beläuft sich auf 60 Euro. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Bezugsnummer 0115492/2020. (ml)

