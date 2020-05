Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafeln gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auf Kennzeichentafeln hatten es Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gotha abgesehen. Während an einem in der Gartenstraße abgestellten VW das vordere Kennzeichen abmontiert wurde (Bezugsnummer 0115368/2020), entwendeten die noch unbekannten Täter von einem Nissan in der Von-Zach-Straße beide Kennzeichen (Bezugsnummer (0115370/2020). Zeugen werden gebeten, sich unter der Angabe der jeweiligen Bezugsnummer beim Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. (ml)

