Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rote Ampel überfahren - Kollision auf Kreuzung

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Hondafahrer überfuhr am Freitag, 22.05.2020, gegen 16:30 Uhr in der Leinastraße eine rote Ampel. Der 75-Jährige kam aus Richtung Parkstraße und wollte die Kreuzung zur Mairichstraße in Richtung Brauerei passieren. Hierbei übersah er das Rotlicht und kollidierte auf der Kreuzung mit dem von rechts kommenden Pkw Hyundai einer 63-Jährigen, welche die Mairichstraße in Richtung Schäferstraße befuhr. Infolge des Unfalls waren sowohl der Honda als auch der Hyundai nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. (ml)

