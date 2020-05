Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder gestohlen - Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gegen 11:00 Uhr am Samstagvormittag informierte ein Bürger aus der Oststadt von Eisenach die Polizei darüber, dass man ihm drei hochwertige Fahrräder aus der Garage entwendet hat. Zwei dieser Räder waren E.-Bikes, welche erst vor kurzem käuflich erworben wurden. Insgesamt entstand dem Besitzer ein Schaden von knapp 7000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag Personen beobachteten, die im Bereich der Oststadt in auffälliger Weise mit drei hochpreisigen Fahrrädern unterwegs waren. Az. 0115414/2020 (ri)

