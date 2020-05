Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Keller - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in zwei Wohnblöcken in der Straße 'Zur Aktien' in insgesamt zwölf Kellerabteile ein. Der oder die Täter entwendeten nach aktuellem Erkenntnisstand ein orangenes Mountainbike der Marke Canyon, Typ Neurom, im Wert von über 2.000 Euro, sowie alkoholische Getränke im Wert von ca. 50 Euro. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Nahbereich wahrgenommen oder kann Informationen zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0114949/2020 oder 0114938/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell