LPI-GTH: Zwei Pkw treffen sich auf Kreuzung

Gotha (ots)

Am Freitag, um 11.30 Uhr befuhr ein 87-Jähriger mit seinem Mazda die Waltershäuser Straße in Richtung Stadtzentrum. Zur gleichen Zeit befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki die 18.-März-Straße aus Richtung Reinhardsbrunner Straße kommend, in Richtung Waltershäuser Straße. An der Kreuzung der Waltershäuser Straße und der 18.-März-Straße hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand der Suzuki-Fahrer an der Lichtzeichenanlage grünes Licht und fuhr deshalb in den Kreuzungsbereich ein. Trotz dass der Mazda-Fahrer Rotlicht hatte, fuhr er ebenfalls in die Kreuzung ein und kollidierte in der Folge mit dem 50-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Pkw mussten anschließend durch Abschleppdienste geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Straße war über eine Stunde teilweise gesperrt. (mwi)

