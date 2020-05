Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glastür beschädigt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 20.05.2020, bis gestern, 14.00 Uhr, beschädigten Unbekannte die Glastür eines Wohn-und Geschäftshauses in der Erfurter Straße. Der oder die Täter beschädigten das Unterlicht der Seitentür und zerstörten eine Scheibe. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0114659/2020 entgegen genommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell