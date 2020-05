Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall auf der B 84

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem BMW gestern Abend die B84 von Förtha kommend, in Richtung Eisenach. In einer Rechtskurve in einem Waldstück sprang ein Fuchs auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Personen kamen nicht zu Schaden. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

