Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand auf Friedhof

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00.30 Uhr, wurde eine auf dem Friedhof befindliche Holzhütte in Brand gesetzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dies durch einen 20-Jährigen verursacht, der anschließend durch die Beamten der Eisenacher Polizei im Nahbereich festgestellt werden konnte. Ein Atemalkoholtest mit dem Mann ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Holzhütte, in der u.a. Werkzeuge und unbenutzte Urnen lagerten, brannte vollständig ab. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mwi)

