Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Eisenach (ots)

Gestern am frühen Abend wurde in der Adam-Opel-Straße ein Ford Fiesta beschädigt. Das Fahrzeug stand dabei geparkt vor einer Kleingartenanlage. Vorausgegangen war nach aktuellen Ermittlungen ein Streit bei einer Feierlichkeit, der den Täter dazu veranlasste, eine Flasche in die Seitenscheibe des Fahrzeugs zu werfen. Der Mann flüchtete anschließend, konnte jedoch durch Beamte der Eisenacher Polizei im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen ihn eingeleitet. (mwi)

