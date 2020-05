Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bagger beschädigt - Zeugenaufruf

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Bereits am Mittwochabend, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr wurde ein Bagger auf einem Grundstück in der Mühlgasse beschädigt. Hierbei wurde die Heckscheibe der Baumaschine durch den oder die Unbekannten auf bislang unbekannte Art und Weise zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat und den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0114187/2020 entgegen. (mwi)

